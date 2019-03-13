委內瑞拉停電第7天 數千民眾上街要求總統下台

2019-03-13 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從7日起開始全國大停電，至今已經7天，在委國反對派領袖瓜伊多的號召下，昨（12）日有數千人上街抗議委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執政不力，要求馬杜羅下台。

綜合外電報導，委內瑞拉昨日有數千人上街以敲打鍋具、鳴響汽車喇叭，與揮舞標語的方式，抗議總統馬杜羅執政不利、要求馬杜羅下台，並擁戴於今年1月23日自立為臨時總統的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），對瓜伊多高喊「你可以的！」。

委內瑞拉從7日起開始全國大停電，至今已經有數十人受到停電影響死亡，昨日起才開始有部分地區恢復供電。馬杜羅領導的軍方也在昨日到幾個地區發放救援物資，目擊民眾指出，由於對物資過於迫切，場面混亂到發放者必須對天空鳴槍才能維持民眾秩序。

委內瑞拉總統馬杜羅將停電歸咎於美方策動反對派人士破壞電力供應，並呼籲歐盟與盟國中國、俄羅斯協助調查美國的「網路攻擊」。而受到美方支持的瓜伊多則指責，政府未能妥善維持電力運作，實屬失職。美國也宣布將加大對委內瑞拉的經濟制裁，委內瑞拉則在昨日要求國內所有美國外交官在72小時內出境，雙方關係降到冰點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/