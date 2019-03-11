食物腐壞、醫院告急！委內瑞拉大停電5天 超市被洗劫一空

2019-03-11 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉大停電邁入第5天，當局宣布明天（12）全國停班停課。民眾面臨停電停水、食物難以保存的窘境，入夜後街上治安更搞得人心惶惶；官員們警告，再不解決供電，連醫院運作都將成問題。馬杜羅（Nicolás Maduro）政府並未允諾何時恢復電力，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）今則開記者會，表示已與德、日、巴西、哥倫比亞等國會談尋求支援。

綜合媒體報導，委國古里水力發電廠7日下午無預警癱瘓，導致境內大規模停電，現任總統馬杜羅政府把問題歸咎於「美國和反政府組織的陰謀」，但親美反對派領袖、臨時總統瓜伊多認為是國家腐敗，平時電廠維護管理不善，甚至懷疑是否有恢復供電的能力；馬杜羅政府尚未承諾何時才能恢復電力供應。

委內瑞拉因經濟崩潰導致社會秩序不佳、醫療與民生用品短缺，現因停電使整體情況更加嚴峻；有些商家被洗劫一空，有的店家因冰箱無法運作，趕在食材壞掉之前發送給民眾。

49歲的居民塞拉多（Ana Cerrato）說，「我們冰箱裡的食物早就變質，商家關門，而且無法通訊，連手機都沒訊號。」

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓜伊多今天開記者會表示，已和德國、日本、巴西和哥倫比亞舉行會談，尋求支援，並聲稱得到多邊組織提供15億美元援助，但他沒說明錢從哪裡來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/