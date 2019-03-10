全國大停電第2天 委內瑞拉獨裁總統怪罪美國

2019-03-10

委國指控「美帝陰謀破壞」

美國務卿回嗆：馬杜羅政權無能導致

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕委內瑞拉史上規模最大、最漫長的停電八日進入第二天，全國的日常運作幾乎陷入癱瘓：醫院無法為病患洗腎、開刀，殯儀館瀰漫屍臭，飛機航班取消，工廠、商店與學校關閉，電話線、網路與地鐵系統皆停擺。委國反對派領袖瓜伊多號召憤怒的群眾九日再上街頭施壓總統馬杜羅下台，馬杜羅除指控停電是美國與反對派陰謀破壞之外，也疾呼支持者遊行反「帝國主義」。

全國23州一片黑 機場醫院停擺

這場大停電於七日下午近五時發生，全國二十三個州幾乎無一倖免。在犯罪猖獗、人口兩百萬的首都卡拉卡斯，數以萬計的家庭無水可用，入夜後，猛敲平底鍋的聲音隨處可聞，在南美，這是常見的抗議形式。八日中午，卡拉卡斯多數地區以及米蘭達州與瓦爾加斯州的部分地區恢復供電，但不久再度停電。

委國國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）八日力挺總統，發表電視演說指控美國「侵略」，對供應委國主要電力的古里（Guri）水力發電廠發動「攻擊」，製造停電試圖顛覆委國政府。

停電使委國陷入混亂，在醫院，人們於黑暗中試圖將生病的親屬轉往緊急電力設備較好的院所。卡拉卡斯大學附設醫院的病患艾蕾因呼吸器停擺而喪命，她的叔叔魯戈感嘆說：「醫師能做的都做了，但沒電能怎麼辦？」醫療監督組織「Codevia」首長瓦倫西亞表示，全國九十％的血液透析設備無法運作，殃及數萬病患。八日他說：「情況非常嚴峻，恐有更多洗腎患者死亡。」由於開刀房無法使用，手術被迫延後。卡拉卡斯的查維茲婦幼醫院由於缺水與照明，因此通知產婦轉院。

產業界：基建缺乏維修 早知會發生

少數營業的加油站外大排長龍，民眾搶購發電機需用的汽油，殯儀館外也聚集憂心的亡者家屬，他們等候獲許埋葬故人。停電也嚴重損害國營煉鋁大廠Venalum的設備，重創整個產業，委國產業協會總裁歐拉吉加說：「因為缺乏維修，我們早知會發生大停電。」

馬杜羅八日推文表示，「帝國主義美國對我人民宣布並主導的電力戰爭，終將被擊潰」。分析家認為，曾是區域能源大國的委內瑞拉，因管理不當、貪汙，以及空前的經濟危機，致使政府幾乎放棄公共投資，電網也隨之日益朽壞。美國國務卿龐皮歐回應，馬杜羅錯怪美國，「電力短缺與飢餓是因其政權無能」。

反對派號召群眾施壓總統下台

獲逾五十國承認為委國臨時總統的瓜伊多八日推文，呼籲人民九日走上街頭，以示威向貪汙無能、讓國家墜入黑暗的政權發出嚴正聲明，不達目的絕不離開。他試圖推翻馬杜羅，並舉行新大選。

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