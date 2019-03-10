委內瑞拉大停電 超過1萬名洗腎患者陷入危機

2019-03-10 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉7日發生全國大停電，醫院無法為病患洗腎、開刀，殯儀館瀰漫屍臭，飛機航班取消，工廠、商店與學校關閉，電話、網路與地鐵系統皆停擺。而如今短短兩天就傳出15名洗腎患者死亡，且全國有1萬名洗腎患者陷入危機。

據《法新社》報導，醫療保健權利團體Codevida昨（9）日指出，7日到8日之間，已經有超過15名洗腎患者因為停電而死亡。Codevida負責人瓦倫西亞（Francisco Valencia）也表示，9日國內所有透析機都因停電而無法使用，全國超過1萬200名腎病患者陷入危機中。

對此，委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）號召憤怒的群眾於昨日上街頭，施壓總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下台；而馬杜羅則指控停電是美國與反對派陰謀破壞，同時也疾呼支持者遊行反「帝國主義」。

至於釀起大停電的原因，有分析家認為，管理不當、貪汙，以及經濟危機讓政府幾乎放棄公共投資，因此電網也漸漸壽命告終。

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