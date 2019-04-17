對台154億軍售 美國防助理部長：嚇阻中國威脅

2019-04-17 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國國務院昨天批准對台5億美元（約新台幣154.3億元）軍售案，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今日表示，軍售案已知會國會，符合台灣關係法，並指美對台軍售是為了協助台灣的嚇阻能力，應對中國的威脅。

薛瑞福（Randall Schriver）今天出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的一場探討平衡歐盟與美中關係的研討會，針對媒體提問共機頻繁擾台，薛瑞福表示，面對這類侵犯行動，首要責任在台灣軍隊，美方採取較長遠的方式，幫助台灣維持一定程度的自衛能力。他也提到，美國政府已知會國會5億美元F-16型機訓練案，協助台灣並應對特殊事件，但更廣泛的是協助台灣的嚇阻能力。

針對媒體追問，主動提及對台軍售是否代表是在應對中方的挑釁行為，薛瑞福則回應，指軍售案符合台灣關係法，美方透過提供防禦性武器與服務給台灣，來支持台灣合理的自衛所需。薛瑞福也說，根據美國的法律，美方向台灣提供防禦性武器與服務，是基於來自中方的威脅。

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