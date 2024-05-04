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中國廣東高速公路坍塌救了50輛車 司機僅獲4萬獎金引眾怒

（圖擷自微博）

（圖擷自微博）

2024/05/04 14:03

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）1日凌晨坍塌，造成48死30傷的慘劇，當時有個貨車司機王向楠見狀況不對勁，將車輛打橫攔下後方近50輛車，救下不少人的性命，如今獲得1萬人民幣（約新台幣4.46萬元）獎金，中國網友見狀痛批獎金實在是太少了。

綜合中媒報導，河南冷鏈公司貨車司機王向楠，1日凌晨2時許開車行經當地並發現前方異狀，連忙將車長12.5公尺的貨車橫停在道路上，藉此擋住後方來車，在操作過程中妻子也下來向一頭霧水的駕駛們說明狀況，一共攔了4、50輛左右。

王向楠「橫車救人」的行為，持續到消防人員抵達並接管現場後才結束，為了表彰王向楠的善舉，中國職工發展基金會和一汽解放汽車（FAW）公司共同為其頒發1萬人民幣獎金，王向楠領獎時透露，由於自己是退伍軍人，在危急時刻就是要保護人民生命和財產安全。

不過，中國網友們看到獎金只有1萬人民幣時議論紛紛，不少人直呼「這獎勵金額毫無誠意」、「好小氣」、「太少了吧」、「該給100萬人民幣（約新台幣446萬元）」。

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