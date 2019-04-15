壓倒庇護阿山吉的最後稻草？ 這張照片遭流出讓厄瓜多總統難堪

2019-04-15 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多11日撤銷對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）的政治庇護。厄瓜多總統莫雷諾（Lenín Moreno）首次接受媒體訪問時，指控阿山吉在接受庇護期間，將厄瓜多駐英大使館當作「間諜中心」，而非為了報復他的私人照片遭洩漏。

綜合外媒報導，2月份一個匿名網站曝光了莫雷諾家族，透過巴拿馬的境外帳戶不法獲利。另外，該網站也洩漏了莫雷諾及其家人的私人照片，其中包括一張莫雷諾在歐洲度假時，躺在豪華酒店的床上，面前擺著龍蝦拼盤，但厄瓜多國內正因經濟問題實施緊縮政策。該張照片無疑使莫雷諾難堪，外界猜測這可能是壓倒庇護阿山吉的「最後一根稻草」。雖然遭「維基解密」否認，不過莫雷諾指控阿山吉是該網站的幕後主使者。

英國《衛報》指出，莫雷諾指阿山吉在厄瓜多前總統的默許下從事間諜活動，並干涉他國內政。莫雷諾表示，「我們不能允許我們的房子，成為間諜的中心，這項活動違反了庇護條件。」該報導指出，莫雷諾顯然是在指涉照片遭洩漏一事。不過，莫雷諾否認對阿山吉撤銷庇護，是為了報復家庭照片遭洩漏。莫雷諾表示，撤銷政治庇護的決定是依照厄瓜多政府的主權決定，並且嚴格遵守國際法，且沒有受到任何外力的脅迫。莫雷諾也否認將撤銷庇護作為遊說美國解除對厄瓜多債務的籌碼。

莫雷諾聲稱，英國政府向他書面保證阿山吉不會被引渡到可能遭酷刑、虐待或死刑的國家。另外莫雷諾還聲稱，他已經獲得阿山吉可能被引渡到美國的保證。對此，阿山吉的律師羅賓遜（Jennifer Robinson）表示，阿山吉對於被引渡至美國的擔憂被證明是正確的。

對於厄瓜多指阿山吉在駐英使館內有許多古怪的行為，像是在走廊上溜滑板、把糞便塗在大使館牆上等。阿山吉的律師羅賓遜則批評，這些指控是「非常荒謬」且「並非真實」，「厄瓜多的不實指控是為了幫自己違法的行為，以及讓英國警方進入使館的行為平反」。近日才造訪大使館、阿山吉的友人史密斯（Vaughan Smith）也表示，「阿山吉雖然身處壓力，但每次我拜訪他的時候，他看起來都處於平衡的狀態，這些無理的行為不像他會做的事。」

在厄瓜多，莫雷諾撤銷阿山吉的政治庇護也引起了爭議。厄瓜多前總統科雷亞（Rafael Correa）指責莫雷諾的行為是「人類永遠不會忘記的罪」，並嘲諷莫雷諾是「厄瓜多和拉丁美洲歷史上最偉大的叛徒」。莫雷諾反駁科雷亞，「如果成為叛徒意味著捍衛民主、新聞自由、以及揭露前政權的真相和腐敗，那麼隨便他想怎麼叫我。他有自由表達的權利。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/