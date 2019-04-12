忘恩負義、糞便塗牆 厄瓜多曝撤回阿山吉庇護理由

2019-04-12 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多昨（11）日撤銷對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）長達7年的政治庇護，倫敦警方進入使館逮捕滿頭白髮的阿山吉。厄瓜多外交部長瓦倫西亞（Jose Valencia）透露，阿山吉在厄瓜多駐英使館內有許多古怪的行為，對他的行徑真的「忍無可忍」，最後更以「忘恩負義」批評阿山吉。

綜合外媒報導，瓦倫西亞昨日指出，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）決定撤回阿山吉的政治庇護主要基於9大理由，包括他干預其他國家的內政、阿山吉本身健康堪憂、違反國際公約和日常生活協議等，也認為外交庇護不該成為他逃避司法的工具。

瓦倫西亞進一步表示，厄瓜多對阿山吉的忍耐「已達極限」，2012至2018年間，光是養他就花了620萬美金（約新台幣1億9137萬元），而大使館清潔人員形容阿山吉「非常不衛生」，會把糞便塗在大使館牆上。另外，他還在走廊上溜滑板、擅自使用一支未向厄瓜多使館登記的手機。不過針對糞便抹牆，阿山吉的律師解釋，是阿山吉的胃部出問題所致。

英國法院已於昨晚裁決阿山吉違反2012年的保釋規定，他將面臨最高1年的刑期；且因美國要求引渡，阿山吉5月2日會出席另一場法院審判。他在2010年入侵美國政府電腦、洩漏美國軍事及外交文件，恐被處以最高5年徒刑。

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