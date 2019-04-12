維基解密創辦人被捕 網友們更在意他的貓

2019-04-12 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）躲在英國倫敦的厄瓜多大使館近7年，因厄國撤銷庇護，他在11日遭逮捕，目前美國已要求引渡。不過，許多網友更加關心的卻是：「他的貓呢？」

綜合外媒報導，亞桑傑自2012年起，躲在倫敦的厄瓜多大使館，他的小貓是子女送來陪伴他的禮物，對此，他以「使館貓」（Embassy Cat）為名，在2016年時創建Twiiter和Instagram帳號，平時都是以貓咪的口吻來發文，至今2個社交平台分別擁有3.18萬和6271人的粉絲數量。

報導指出，亞桑傑通常會稱呼貓咪叫「米奇」（Michi，在厄瓜多方言中代表貓）或「貓斯楚」（Cat-stro，向已逝的古巴強人卡斯楚致敬），不過，這隻貓咪去年似乎已被亞桑傑的朋友帶走，使館貓帳號因此暫停更新，許多愛貓網友紛紛在推特上表示，想知道貓咪的安危。

據悉，厄瓜多大使館在去年曾對亞桑傑提出一連串警告，其中一項是，如果他再不好好擔起照顧貓咪的責任，就要將貓送到動物收容所。使館一名內部人士則強調：「我們不是寵物店，這裡不能養寵物。」

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