維基解密創辦人母國聲援 澳總理：引渡不干我們的事

2019-04-12 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多政府昨（11）日撤回對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）長達7年的政治庇護後，倫敦警方進入使館逮捕滿頭白髮的阿山吉。由於阿山吉是澳洲記者，有民眾今（12）日在雪梨街頭抗議，要求釋放阿山吉。

綜合媒體報導，英國法院昨天已完成阿山吉的裁決，美國馬上向英國請求引渡。阿山吉曾於2010年與前美軍變性士兵曼寧（Chelsea Manning）共謀入侵美國政府電腦，維基解密當年披露超過70萬份美國機密文件、影片與外交電文，阿山吉從此被美國視為眼中釘。阿山吉5月2日將為此上法院受審，若《入侵電腦罪》成立，恐面臨最高5年的有期徒刑。

澳洲雪梨和墨爾本今天都有聲援阿山吉的小型活動，民眾高喊「公開真相」、「不要射殺信使」，澳洲記者工會（AJA）和媒體娛樂與藝術聯盟（MEAA）也公開呼籲釋放阿山吉。工會領導人史卓姆（Marcus Strom）指出，維基解密在2011年底拿到有「澳洲普立茲獎」之稱的沃克萊獎，阿山吉一案是新聞自由問題，他的所作所為符合公眾利益，不該拘禁他。

然而，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表態說，阿山吉「不會享有母國的特別待遇」，他獲得的協助和其他在海外遇到困難的澳洲公民相同，至於引渡是美國的事，「和我們無關」，阿山吉自己要承擔後果。

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