躲厄瓜多駐英使館7年 維基解密創辦人今遭倫敦警逮捕

2019-04-11 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕47歲的維基解密（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）藏身厄瓜多駐英大使館長達7年，因厄瓜多撤銷治庇護，今（11）日遭倫敦警察進入使館逮捕，據傳之後可能會引渡到美國。

綜合外媒報導，阿山吉於2006年創立維基解密，自從破解並公開國際政府的機密以來，被部分人士視為揭發政府濫用公權力且捍衛言論自由的英雄。他因涉嫌在瑞典性侵女子，遭到瑞典警方與國際刑警通緝，他在2012年6月向厄瓜多駐英使館尋求政治庇護，避免被引渡到瑞典。去年開始，兩方卻產生嫌隙，原因除了大使館要負擔阿山吉的鉅額開銷外，厄瓜多政府還認為阿山吉有干涉其他國家內政之嫌。

英國警方早在月初便聲明，只要厄瓜多一撤銷庇護，他們就會馬上逮捕阿山吉；對此，英國外交及國協事務大臣杭特（Jeremy Hunt）在推特發文表示「阿山吉不是英雄」，不該凌駕在法律之上，並特地感謝厄瓜多總統和英國外交部合作，將阿山吉繩之以法。

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice — Jeremy Hunt （@Jeremy_Hunt） 2019年4月11日

WikiLeaks founder Julian Assange has been dragged from the Ecuadorian embassy by British police and arrested. pic.twitter.com/bHM2q2Uyil — SBS News （@SBSNews） 2019年4月11日

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