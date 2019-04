躲厄瓜多駐英使館7年 維基解密創辦人今遭倫敦警逮捕

2019-04-11 18:26

〔即時新聞/綜合報導〕47歲的維基解密(WikiLeaks)創辦人阿山吉(Julian Assange)藏身厄瓜多駐英大使館長達7年,因厄瓜多撤銷治庇護,今(11)日遭倫敦警察進入使館逮捕,據傳之後可能會引渡到美國。

綜合外媒報導,阿山吉於2006年創立維基解密,自從破解並公開國際政府的機密以來,被部分人士視為揭發政府濫用公權力且捍衛言論自由的英雄。他因涉嫌在瑞典性侵女子,遭到瑞典警方與國際刑警通緝,他在2012年6月向厄瓜多駐英使館尋求政治庇護,避免被引渡到瑞典。去年開始,兩方卻產生嫌隙,原因除了大使館要負擔阿山吉的鉅額開銷外,厄瓜多政府還認為阿山吉有干涉其他國家內政之嫌。

英國警方早在月初便聲明,只要厄瓜多一撤銷庇護,他們就會馬上逮捕阿山吉;對此,英國外交及國協事務大臣杭特(Jeremy Hunt)在推特發文表示「阿山吉不是英雄」,不該凌駕在法律之上,並特地感謝厄瓜多總統和英國外交部合作,將阿山吉繩之以法。

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice