維基解密創辦人傳遭美監控 恐逐出厄國駐英使館

2019-04-10 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密（WikiLeaks）今（10）日表示發現大量證據，指該公司創辦人阿山吉（Julian Assange）自2012年接受厄瓜多駐英大使館的政治庇護以來，近期受到複雜的間諜監視，恐隨時被逐出大使館。

據《路透》報導，維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）自從破解並公開國際政府機密以來，雖被部分人士視為揭發政府濫用公權力且捍衛言論自由的英雄，卻仍因公開美軍於中東、非洲等爭議行動遭到美國通緝。

阿山吉2012年向厄瓜多駐英使館尋求政治庇護，長期居於其中，卻在去年開始產生嫌隙，原因是使館為阿山吉產生鉅額開銷，且厄瓜多政府認為阿山吉有「干預其他國家內政」、「破壞厄瓜多與國際關係」之嫌。

今日維基解密主編哈芬遜（Kristinn Hrafnsson）表示，維基解密掌握了厄國使館針對阿山吉進行複雜間諜監視活動的大量證據，並直言阿山吉可能隨時都會被逐出使館。

哈芬遜說：「我們知道有人向厄國使館要求訪客名冊和監視器畫面。」並指控這些資訊被交給美國川普政權。

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