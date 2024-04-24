少子化若持續惡化 ！日本經濟專家：40％市區町村未來恐消失

若日本少子化持續嚴重下去，未來有40%的市區町村恐直接消失。（歐新社）

2024/04/24 16:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本經濟界人士等組成的民間組織「人口戰略會議」今（24日）示警，若日本少子化持續嚴重下去，未來有40%的市區町村恐直接消失。

據《共同社》報導，「人口戰略會議」今發布報告指稱，整個市區町村自治體中佔比超過40%的744個自治體的人口減少趨勢嚴重，未來「可能會消失」；該報告以2020至2050年的30年間，作為生育孩子核心人群的20、30歲女性減少50%以上這一估算為依據，敲響少子化警鐘。

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此次假設有人口遷移與無遷移的情況，然後分別與女性減少率組合起來，把1729個自治體分成4個大類，最後得出有744個是可能會消失的自治體，65個是100年後仍有眾多年輕女性留下的有可能持續自立的自治體，25個是人口流入多但出生率低的黑洞型自治體，895個是不屬於上述類別的其他。

報告顯示，東北地區可能會消失的自治體有165個，在日本全國最多；另一方面，在九州及沖繩地區，可能會消失的自治體較少，有可能持續自立的自治體為34個。

「人口戰略會議」專家組主席三村明夫表示，日本已經全面進入人口減少的時代，如果再這樣下去，日本將陷入惡性循環，將對地區、經濟、社會三個方面產生重大負面影響。

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