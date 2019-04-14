聲援維基解密創辦人 人權工作者赴AIT抗議美國迫害

2019-04-14 14:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕維基解密網站（Wikileaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）11日在英國被捕，可能引渡美國，恐面臨終身監禁審判。在台人權工作者艾琳達今天到美國在台協會（AIT）前舉布條抗議，呼應「全球聲援維基解密阿山吉同步行動」，捍衛言論、出版與新聞自由。

維基解密當年披露超過70萬份美國機密文件、影片與外交電文，阿山吉自此成為美國眼中釘。英國警方11日在厄瓜多政府撤銷對阿山吉的庇護後，依據美國政府對他起訴的「共謀入侵政府電腦」罪名，在厄瓜多駐英大使邀請下，進入阿山吉躲藏近7年的倫敦駐厄瓜多大使館，逮捕滿頭白髮的阿山吉，將他拖出使館送上警車。阿山吉將於5月2日依美國引渡要求出席受審。

在台人權工作者艾琳達與長期關心文資保存、今年甫歸化台灣的加拿大籍史康迪，今天中午赴AIT信義路辦事處外，拉起布條聲援阿山吉，抗議美國迫害危機解密。

艾琳達受訪時說，這是來自台北的聲援，藉此呼應「全球聲援維基解密阿山吉同步行動」，下週台灣人權促進會和國際特赦組織據了解也會發布聲明。

艾琳達說，維基解密大量揭露美軍內部報告，牽涉在戰爭中濫殺平民、戰地記者等證據，例如著名的《附帶謀殺》（Collateral Murder）影片，指出「美軍謀殺伊拉克平民及兩名路透社記者」；另揭露許多外交文件，因為讓民主黨難看，使得理應支持言論自由的民主黨也噤聲。

艾琳達強調，美國因機密外洩追殺阿山吉，先後施壓瑞典和英國，而英國現在也配合美國要求抓補，這是違反人權的做法，她呼籲台灣民間對此「起碼要有個立場」，因這是國際人權標準，同時艾琳達也不對台灣政府抱持期望，她認為現在的台灣政府在美國壓力之下，連國家前途都避而不談，也不會為了這個事情去批評美國，「我看不起」。

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