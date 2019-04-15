遭控行徑詭異 阿山吉躲使館玩滑板影片曝光

2019-04-15 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多11日撤銷對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）長達7年的政治庇護，隨後阿山吉在英國被捕，可能引渡美國。厄瓜多則對外透露，阿山吉在厄瓜多駐英使館內有許多古怪的行為，像是在走廊上溜滑板、把糞便塗在大使館牆上等，隨後也有媒體曝光阿山吉在大使館內的相關影片。

阿山吉於2010年被瑞典檢方控性侵女子，於2012年搬到厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護，一躲就是7年，不過厄瓜多日前決定撤回對阿山吉的政治庇護，並交由英國警方將阿山吉逮捕。事後厄瓜多外交部長瓦倫西亞（Jose Valencia）更對外透露，阿山吉在接受政治庇護期間行徑詭異，不僅會在走廊上溜滑板、擅自使用一支未向厄瓜多使館登記的手機，甚至還會把糞便塗在大使館牆上、用內褲塞進馬桶等，讓大使館清潔人員頗為反感。

西班牙《國家報》（El País）更於網路上曝光阿山吉在大使館內的相關畫面，從網路影片可看到，阿山吉在大使館內穿著背心短褲、赤腳踩滑板，看上去頗為異常。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/