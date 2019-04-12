死不透露清真寺捐建名單 新疆人大代表入獄遭酷刑逼供

2019-04-12 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕新疆人大代表阿斯克別克（Nabigaly Askerbek）秘密被捕已逾一年，近日才獲准與家屬進行短暫見面。外媒爆料，阿斯克別克因拒絕供出捐款興建清真寺者的名單被捕，並在獄中遭酷刑逼供，被打至奄奄一息，命在旦夕。

美國《自由亞洲電台》報導，在經過逾一年黑獄關押後，阿斯克別克家屬近日終獲准與其短暫會面，雙方在戒備森嚴的會客室隔著玻璃對話，見面時間僅數分鐘便被獄卒粗暴打斷。家屬事後透露，阿斯克別克在獄中受非人道對待，身體非常差，只剩下不到兩成的生命力。

知情人士表示，阿斯克別克被捕入獄一事，與其不願交出當地清真寺捐建名單有直接關係，由於當局戮力迫害宗教，阿斯克別克擔心若供出名單，捐建者恐遭遇不測，才堅不吐露一絲資訊，不料卻被以莫須有的罪名關押獄中超過一年，期間頻遭酷刑逼供。

本報3月初報導，曾出任2017年新疆伊犁州人大代表，新疆政協委員阿斯克別克是少數民族哈薩克族人，他在2003年被選為中華全國青年委員會委員代表，於當地相當有名望，沒想到卻在去年3月遭當局逮捕，此後從未接受法庭公開審判，便遭落獄用刑。

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