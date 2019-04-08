中國鎮壓手段？ 新疆2座百年清真寺「被消失」

2019-04-08 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國獨立調查網站《Bellingcat》近期透過衛星影像比對，證實新疆有2座超過500年歷史的清真寺，在2018年間「被消失」。

據《Bellingcat》報導，透過衛星影像確認，位於新疆於田縣的「艾提卡爾清真寺」（The Keriya Aitika Mosque），在2018年3月19日到20日期間，包含門樓的一大部分建築物均從衛星影像上消失了。發現者中國留學生章聞韶（Shawn Zhang）在推特上稱，這座清真寺已有800年以上的歷史。

另外，位於新疆和田市、超過500年歷史的「加滿清真寺」（The Kargilik Mosque），先前曾有傳聞也在2018年時被中國政府毀損。結果，經衛星影像比對後，證實在2018年11月29日至12月21日期間，加滿清真寺有遭到嚴重破壞。

報導指出，新疆維吾爾族遭到有系統的鎮壓和監禁，已經是有目共睹，至於破壞具有文化和宗教意義的清真寺，很有可能也是中國當局鎮壓維吾爾族的策略之一。

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