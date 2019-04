中國網軍洗版維族人權團體臉書 竟稱「維護民族尊嚴」

2019-04-11 23:23

〔即時新聞/綜合報導〕海外維族人權「世界維吾爾代表大會」(WUC)臉書粉專昨(10)晚遭到大批中國網友留言洗版,網友聲稱意在「消除有關再教育營的謠言」,而內容多擷取自中國政府日前公布的《新疆白皮書》,連粉專的置頂貼文都有2000多則的攻擊留言。

據《德國之聲》報導,網軍組織「帝吧」9日發出「檄文」,號召眾中國網友展開臉書攻擊行動,目的是為了「維護民族尊嚴、消滅謠言、向全世界揭露真相」。

中國網軍10日晚間湧入WUC臉書粉專,在貼文下方留言說,中國是為了最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害,才設立職業技能教育培訓中心(實為再教育營),稱中國政府「反恐怖主義」和「去極端化鬥爭」的作為,「完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則」。

WUC昨天在推特發文證實此事,表示10日晚間8點至10點左右,臉書貼文持續被洗版轟炸,連私訊也被類似的內容灌爆。WUC主任艾文(Peter Irwin)表示,中國網友的行動並非審慎考慮的結果,只是一種「蠻力」,為的是展現自己對中共的忠誠。

《環球時報》英文版還特地報導此事,以「愛國行動」、「打擊不實報導」等句子稱讚這次網軍的行為。

In an invitation, Diba posted this notice for those wishing to join the action in a QQ group with at least 2000 members. pic.twitter.com/x8O9ZzAroO

In a clearly coordinated attack, @UyghurCongress Facebook page has been spammed by hundreds of Chinese users:



- Pinned post reaches over 2000 comments

- DMs continue to flood in

- Many simply pasting CCP White Paper texts

- Others using abusive languagehttps://t.co/BeKOwStY5V pic.twitter.com/J11PkyNeyW