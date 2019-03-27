美國務卿與維吾爾族會面 痛批中國政府「嚴重侵害人權」

2019-03-27 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國侵害新疆維吾爾族人權，引來國際社會非議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日與家人遭中國政府關押的維吾爾人會面，蓬佩奧痛批中國政府對待少數民族的政策「嚴重侵害人權」，是「悲慘的（tragic）」和「可惡的（abhorrent）」。報導指出，美國國務卿與維吾爾人會面極其罕見，顯示出美方正對中國施壓。

綜合外媒報導，中國關押大批維吾爾族人，對外卻宣稱是防範恐怖主義而進行職訓，而蓬佩奧與4名維吾爾族人在美國國務院會面，他們都有家人或親戚被中國政府關押，而且現在都無法取得聯繫，盼美國能對中國政府施壓或施以制裁。對此，蓬佩奧未提及制裁相關作為，但對維吾爾族現況表達擔憂，要求中國政府進行改善。

一名母親遭到關押的男工程師表示：「希望美國政府能保護維吾爾人，並對中國施加制裁」，而蓬佩奧則在會面前的記者會表示：「這是歷史性的嚴重人權侵害，」

蓬佩奧表示：「我們在公開場合對此都直言不諱，還和他們長時間進行私下交談」、「（受迫害）人數當然成千上萬，這是歷史性的侵犯人權，我們使用了這樣的字眼。我們正努力讓中國人相信，這種行為是可惡的，應該停止」。

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