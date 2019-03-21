文化清洗！中國強拆烏魯木齊社區 同化維吾爾族

2019-03-21 14:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府以再教育營拘禁新疆上百萬名維吾爾族人後，又強拆烏魯木齊維族社區，企圖清洗文化。中國官方聲稱打擊恐怖主義，但《華爾街日報》以烏魯木齊黑甲山社區為例指出，當局改造社區，夷平低樓層住宅，將部份居民移到高樓居住，是強迫同化維族，北京實際目的是打造忠誠的社會。

報導形容，新疆首府烏魯木齊長久以來呈現的突厥文化遭淨化，只剩迎合中國觀光客的元素。

報導指出，烏魯木齊社區改造是中國強迫同化維族的最前線，許多清真寺空蕩蕩，周邊棚戶區被高樓與商店街取代，維吾爾語書籍從書店架上消失，原本賣維族饢餅的小吃攤也不見蹤影。訪客見不到饢餅烤爐，紀念品店卻有賣饢餅造型的小鏡子、開罐器及印有饢餅圖樣的圓形抱枕。

新疆2009年爆發民族動亂後，當局開始改造烏魯木齊黑甲山社區，夷平低樓層住宅，將部分居民移到高樓居住，遭遇地方人士反抗後才罷手。到了2017年，當局再次強拆老舊房屋，準備就地改建新的高樓住宅。

兩年前，北京當局開始在新疆維吾爾自治區推行大規模拘禁計畫，如今維族生活與認同根基遭嚴重破壞。

據中國官媒報導，截至2015年，烏魯木齊有超過400座清真寺。近年來，許多清真寺不是關閉，就是改作其他用途，開放中的清真寺則被鐵絲網與監視器環繞，只有零星老年信徒出現。

專研中國民族政策的德國專家鄭國恩（Adrian Zenz）指出，中國目的不是消滅維族人，而是將伊斯蘭影響力從維吾爾文化之中抽離，呈現徒有空殼、缺乏內涵的文化多元表象。

專家表示，中國加強控制新疆，意圖洗刷新疆長期反抗的形象，讓當地成為中國國家主席習近平發展國際野心的據點之一。

研究新疆的美國華盛頓大學講師雷風（Darren Byler）分析，中國政府壓制維族身分表現，同時將一部分人推向文化媚俗，試圖削弱維族人的民族連結。

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