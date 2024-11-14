宇宙驚現罕見三環星系！ 顛覆傳統星系形成理論

這張圖片展示了一個罕見的三環星系，該星系顯示出三層環狀結構，這種現象在宇宙中極為罕見。科學家透過先進的望遠鏡觀測技術捕捉到了這個三環星系，其特殊的結構挑戰了傳統的星系形成理論。（圖擷取自日本國立天文台官網）

2024/11/14 10:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站報導，科學家透過位於夏威夷毛納基山（Mauna Kea）的日本昴星望遠鏡（Subaru Telescope），捕捉到一個令人難以置信的宇宙奇觀：一個擁有三道環狀結構的罕見星系，距離地球約8億光年。這項驚人發現不僅呈現了宇宙的壯麗，也為星系碰撞與演化的研究帶來全新的挑戰。

傳統的哈伯星系分類法（Hubble sequence）將星系分為橢圓、透鏡、螺旋和不規則4種型態。但這個三環星系，其獨特的環狀結構，明顯偏離了既有的模式，挑戰了我們對星系演化的既有理解，也凸顯了宇宙結構的複雜性。這個三環星系的形成機制，目前仍是天文學界的一大謎團。

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科學家提出兩種主要假說來解釋這種罕見的環狀結構。第一種是星系碰撞說，認為環狀結構是兩個或多個星系碰撞後，產生的氣體和塵埃雲，在重力作用下形成的衝擊波效應。 而第二種假說是重力共振說，認為環狀結構可能是由於星系內部氣體的重力共振，在特定區域聚集而形成。

目前，科學界對於這個三環星系形成的具體機制，仍沒有確定的答案。這個罕見的案例，為研究星系碰撞、星系演化，以及宇宙結構的複雜性提供了寶貴的樣本。然而，不同於一般星系的單純碰撞或融合，三環星系的形成，更複雜，更令人費解。

這項發現得益於「銀河巡航」（Galaxy Cruise）公民科學計畫，由日本國立天文台的團隊進行分析和發表。這個計畫結合了來自世界各地的公民科學家和專業天文學家，共同分析由日本昴星望遠鏡拍攝的影像資料，進一步推動天文學研究的進展。透過大眾的參與，科學家得以從更廣泛的角度，探索宇宙奧秘。

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