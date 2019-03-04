聯合國人權理事會開幕 中國宣傳新疆是「反恐創新作法」

2019-03-04 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會（UNHRC）於今年的2月25日至3月22日在瑞士的日內瓦展開第40屆年會；此次會期議程除反酷刑、反恐與人權捍衛者等議題外，也將針對2018年11月對中國人權狀況進行的第三次「普遍定期審查」（Universal Periodic Review, UPR）做出結論性報告；不過中國為了迴避聯合國的譴責，在年會開幕前已積極展開遊說活動，希望將在新疆施行的政策淡化為「反恐的創新作法」。

綜合媒體報導，在去年的UPR前，中國在新疆設立的再教育營即引起國際社會強力譴責，但中國針對UPR所做出的人權報告最後仍獲會議通過，引起許多國家不滿；而這次UNHRC在2月25日甫一開幕，土耳其與英國隨即在會議上針對新疆議題對中國發表譴責，指稱中國侵犯維吾爾族及穆斯林的人權。

另外也有許多如人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International），以及國際人權服務社（ISHR）等39個人權NGO也積極串連，呼籲聯合國UNHRC組成國際調查小組，對新疆進行實地調查中國在當地實施的非法高壓監控與洗腦工作；不過據報導指出，中國為避免在UNHRC遭到國際施壓，在年會展開前已積極邀請部分國家駐中國外交官前往新疆參訪，且也針對部分西方外交官進行簡報，將新疆的政策解釋為「反恐的創新作法」，試圖淡化侵犯人權的指控。

雖然聯合國的人權專家與活動人士認為，新疆至少有100萬名穆斯林與維吾爾族遭中國當局監禁在再教育營，但中國始終否認並指控聯合國安全理事會干預中國內政；西方國家也只能寄望土耳其與伊斯蘭合作組織（OIC）向中國施壓，一位來自亞洲的與會代表指出，「施壓力道取決於伊斯蘭合作組織，如果他們都不帶頭，那其他國家更難有立場對中國出聲。」

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