「#我也是維吾爾人」全球發酵 團結施壓中國公開親屬消息

2019-02-13 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府大舉打壓新疆人權，廣設再教育營，許多維吾爾族人莫名遭囚禁、失蹤。有維吾爾族人權人士在社群平台上發起「#我也是維吾爾人」（#MetooUyghur）運動，引發廣大迴響，各國維族人紛紛跟進貼文，甚至幫忙翻譯成各國文字的標籤，希望向中共政權施壓，公開失聯親友的下落。

中國日前為反駁維族音樂家黑伊特死於再教育營的謠言，特地公開其影片闢謠，流亡芬蘭的維吾爾族人權人士哈里 （Halmurat Harri）因此於Twitter上發起「#我也是維吾爾人」運動，認為如果中國能發布影片證明黑伊特還活著，全球其他的維族人也有權知道他們被囚禁於「再教育營」的家人是否也還健在。

「#我也是維吾爾人」運動發酵，成功引起在海外流亡的維吾爾族人士立刻響應，甚至以各國翻譯的標籤，貼出照片或影片，向中國政府喊話、譴責或要求公開失蹤的家屬消息，「我和我姐姐要求中國政府像公開黑伊特影片一樣，展示我們父母的影片！」、「我的姊妹在哪？向我展示她和其他維族人在你的集中營和監獄中遭受痛苦或被殺害的影片！我要求中國政府給我一個關於我姐妹所在地的明確答案！」、「我的母親被帶走了一年多！告訴我她還活著！」等。

即使中國一再聲稱「再教育營」是職業培訓所，但仍有許多職業足球員、學者、知識分子等不需轉職的身份遭到囚禁。外界盼這場延燒全球的「#我也是維吾爾人」運動，能帶動起團結的力量，向政府施壓公開親友們的消息。

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#MetooUyghur on Twitter

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