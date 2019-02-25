兩面手法？土耳其外長逢迎中國 又籲尊重維族宗教文化自由

2019-02-25 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）今日針對新疆維吾爾族，和其他中國穆斯林的人權受迫問題表達疑慮，並重申支持一中政策的立場，呼籲並期待中國保護宗教及文化認同自由。

《路透》報導，聯合國人權理事會（Human Rights Council）展開為期4週的第40屆年度會議，西方國家期望土耳其在內的伊斯蘭合作組織（OIC）能夠聚焦討論中國於新疆設立的所謂「再教育訓練營」。但是數名外交官和人權運動者透露，中國為避免新疆政策爭議和其他人權問題進入審議，進行了強力的遊說。聯合國專家指出，中國至少拘留了100萬的突厥語系維吾爾族人，以及其他的穆斯林。中國否認了所有侵害人權的指控，並譴責聯合國理事會欲干預國家內政。

恰武什奧盧並未特別提及新疆再教育營，但他在會議中表示，對於中國境內維吾爾族和穆斯林人權侵犯的報告，引起外界極大的顧慮。他認為中國必須對「恐怖份子」和「無辜的人」有明確的區分，還不忘重申土耳其支持一中政策的立場。他說：「我必須強調土耳其一貫支持一中政策。我們鼓勵並期待中國官方尊重普世的人權價值，保護維吾爾人及其他穆斯林的宗教信仰、文化認同自由。」

中國對此並未立即回應，但各國代表團在會議尾聲都可以自由發言或是反駁指控。中國資深外交官曾在上週表示：「中國在新疆進行的反恐、去激進作為，應該受到讚揚。」

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