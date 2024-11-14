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    全球最性感禿頭排名出爐！威廉王子蟬聯冠軍完勝巨石強森

    英國威廉王子再度蟬聯世界最性感禿頭男。（美聯社資料照）

    英國威廉王子再度蟬聯世界最性感禿頭男。（美聯社資料照）

    2024/11/14 12:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子今年再度登上「全球最性感禿頭」的冠軍寶座，連續兩年打敗眾多明星，包括巨石強森（Dwayne Johnson）及「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人。

    根據英國Reboot行銷公司的調查 ，這項排名按照外貌特徵及網路流量列出年度十大性感禿頭男子，2024年由42歲的威廉王子（Prince Williams）脫穎而出，連續第二年蟬聯冠軍頭銜。

    這項研究依照頭部光澤、臉部比例、身高體型、聲音頻率及網路搜索流量進行評分，威廉王子獲得近乎完美的9.86分，遠超知名男星巨石強森的8.88分、NBA傳奇人物「俠客」歐尼爾的8.84分、衝浪冠軍凱利·史萊特（Kelly Slater）的8.67分，與好萊塢演員泰瑞·克魯斯（Terry Crews）的8.62分等。

    Reboot公司從2021年起以科學化數據評選全球最性感禿頭男子，至今已邁入第三年。該公司透露，禿頭男性的魅力已成為一種全球趨勢，每年在Google上，有超過1.68萬次搜尋「威廉王子 無襯衫」或「威廉王子 裸體」等內容，顯示出威廉王子即便邁入中年，仍然憑藉個人魅力受到廣泛青睞。

    2024年全球性感禿頭男性排名出爐，威廉王子高分完勝其他選手。（擷取自Reboot/官網）

    2024年全球性感禿頭男性排名出爐，威廉王子高分完勝其他選手。（擷取自Reboot/官網）

    排名第二的巨石強森（左）及第三名「俠客」·歐尼爾（右）。（本報合成，美聯社資料照）

    排名第二的巨石強森（左）及第三名「俠客」·歐尼爾（右）。（本報合成，美聯社資料照）

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