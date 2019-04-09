欲加之罪！新疆逮捕傑出青年 硬扣多罪強關20年

2019-04-09 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆少數民族人權，廣受國際社會抨擊，當地一名哈薩克族知識份子馬木爾別克被當局逮捕後，竟被扣上強姦、非法持槍及聚眾鬥毆等多項罪名，更遭控是黑社會犯罪首腦。然而，知悉內情的民眾透露，馬木爾別克曾獲十大傑出青年肯定，不僅平時樂善好施，更曾協助牧民維權，直斥當局的做法儼然是「欲加之罪，何患無辭」。

本報早前報導，中國政府打壓少數民族的行動，近期已升級至高知識份子階層，宛如「228事件」與其後的「白色恐怖時期」翻版，意圖由上而下整治少數民族此一龐大族群，並消除其種族認同。

美國《自由亞洲電台》報導，新疆清河縣法院一週前開庭宣判，包括馬木爾別克在內的13名少數民族人士被判處1至20年不等有期徒刑。其中馬木爾別克的強姦、開設賭場、尋釁滋事、非法持有槍枝彈藥、聚眾鬥毆等5罪成立，被重判20年徒刑。

然而，熟識馬木爾別克的民眾普遍不服判決，一名哈薩克族婦女表示，現年40歲的馬木爾別克是高級知識份子，在當地經商有成，屢次捐款獲政府表彰，更曾獲選十大傑出青年，沒想到最終卻無來由地被逮捕，之後就變成當局口中罪大惡極的黑社會頭子。這名婦女無奈地表示，「公安想抓就抓了，想給什麼罪名就什麼罪名，我們根本沒辦法（抗拒）」。

《自由亞洲電台》分析，由於國際社會壓力持續升高，中國政府最近改以「掃黑除惡」等其他名目進行打壓，把罪名強加在少數民族或穆斯林頭上，希望藉此博得西方支持與同情。

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