新疆書記陳全國鐵腕成樣板 中國權威體制維穩「進化」

2019-04-09 20:19

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在新疆實施的高壓和迫害政策，引發全球譴責。但《華爾街日報》9日披露，北京不在意外界的反應，反而派遣中國各地警方去學習新疆黨委書記陳全國建立的監控模式，還將新疆模式向發展中國家推廣。

此外，陳全國已成為採用激進治安措施和監控技術的先鋒，打造了一個在規模和尖端程度方面無與倫比的監控體系，為中國轉向以技術驅動的更嚴厲威權統治定下基調，並獲得北京高層的肯定，有望在2022年「入常」，擔任中共中央政治局常委。

報導說，陳全國過去曾在河北省和西藏採取過所謂「網格化」維穩措施，即通過大量警力和政府人員，打造出一個監控體制。文章引述專家的分析說，到新疆之後，他把新疆變成了傳統監控體制和新技術控制手段結合的理想試驗場所。

和新疆類似的存在種族問題的青海和寧夏，正在複製新疆的一些監控策略和宗教限制措施。在其它地區，儘管沒有面臨同樣嚴重的種族衝突，不會全盤採用新疆模式，但是各地警方已開始前往新疆進行借鏡學習，舉辦90天培訓交流活動。其它一些地區已經效仿新疆，啟用升級的警務站，並安裝能從手機中提取數據資料的設備。

此外，北京也積極向發展中國家推廣新疆模式。報導引述今年2月北京一場提前向外界透露資訊的非正式會議與會者透露，一位中國高級官員在會上對外國外交官表示，新疆「再教育營」還可以接納外國人。數天後，陳全國在新疆主持召開所謂「新疆民族政策」的座談會，與會者包括俄羅斯、埃及和土耳其等近30個國家的200多名政界人士。

不過，陳全國鐵腕治疆在國際社會引起極大反彈。美國國會目前正在推動維吾爾人權政策法案，要求行政當局對參與侵犯新疆人權的相關機構、組織和個人實行制裁，包括禁止陳全國入境美國。陳全國日前也被揭發博士論文涉及「大面積抄襲」，引發中國網民廣泛關注。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/