宛如人球！新疆維族被運至他省做工 習大大一來又遭遣返

2019-04-11 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆人權問題嚴重，去年傳出當局陸續將數十萬維族人士運至他省充當免費勞工。然而，部分淪落異鄉的少數民族人士才剛適應外地生活，近日又因習近平即將造訪當地而被強行運走，悲慘處境簡直有如「人球」。

長年關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國將在本月23日於山東青島舉行中國海軍節，屆時將有多國派員出席，中國領導人習近平也會親臨現場主持大會。活動期間中共戮力維穩，為防止出現任何安全意外，政府將此前被送至當地打工的維族人士再度運走，暫時遣返回新疆。

為避免勞動力損失，擁有大量維族人士雇員的企業頻頻向當局抗議，試圖阻止員工遭遣返的命運，不料當地政府連同中央單位持續向企業施壓，祭出高額罰金與眾多騷擾行為，迫使後者從命。

報導指出，被遣送回新疆的少數民族人士並非衣錦還鄉，而是落入更嚴密的監控；至於少數未被遣返的維族人士也沒得閒，當地政府安排專人負責監管，生活範圍限縮至工廠內，欲外出都必須經過同意，生活形同坐牢。

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