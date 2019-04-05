美43名參眾議員上書 籲川普制裁新疆官員及企業

2019-04-05 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓新疆人權，受國際社會嚴厲譴責，美國兩黨43名參眾議員4日發出連署信，呼籲川普政府對參與大規模迫害事件的中國官員與企業進行制裁。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國24名參議員與19名眾議員聯合發布的連署信，4日送交國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與商務部長羅斯（Wilbur Ross），信中呼籲川普總統依據《全球馬格尼茨基人權問責法》，對與新疆少數民族迫害事件有關聯的中國官員及企業進行針對性制裁。

針對新疆穆斯林遭大規模迫害一事，雖然川普過去一直考慮對中國官員進行制裁，也擴大對中國政府的譴責力道，但卻未啟動具體制裁措施，中國當局亦曾警告美方，稱若受到制裁，中方將採取相應措施還擊。

美國國會2015年通過的《全球馬格尼茨基人權問責法》，授權美國政府對違反人權及國外顯著貪腐人士實施制裁，如禁止入境、凍結該人士或企業在美財產，或禁止前述自然人與企業在美國的財產交易。

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