擅闖川普莊園 中國女子房間發現信號探測器、逾8千美金

2019-04-09 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）上月底擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園遭逮，除其身上攜有4支手機、筆記型電腦、外接硬碟與1個裝有電腦惡意軟體的隨身碟外，聯邦檢察官還在她所住的飯店內發現信號探測器、數千美元現金。

綜合美媒報導，聯邦檢察官說，他們在張玉靜所投訴的飯店房間裡發現了多個電子設備，包括一個可以尋找和偵測隱藏鏡頭的信號探測器、1支手機、9個USB驅動器、5張SIM卡，除了許多電子設備外，房間還有許多張信用卡跟超過8000美元的現金。

檢方認為，由於張玉靜與美國乎沒有社會關係，存在逃亡風險，稱其「她向所遇到的每個人撒謊」、「她與中國關係密切」，預計在下週以前正式起訴她；目前為止，32歲的張女尚未對她所面臨的刑事指控提出抗辯。

張玉靜目前被控2項罪名，包含向聯邦當局作虛假陳述，以及未經許可擅闖管制地區，不過由於其形跡可疑，聯邦調查局正朝著中國間諜活動的方向偵辦。

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