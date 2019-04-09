擅闖川普莊園 中國女子房間發現信號探測器、逾8千美金
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中國女子張玉靜上月底擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園遭逮，其身上及房間發現許多電子設備。（路透）

中國女子張玉靜上月底擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園遭逮，其身上及房間發現許多電子設備。（路透）

2019-04-09 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）上月底擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園遭逮，除其身上攜有4支手機、筆記型電腦、外接硬碟與1個裝有電腦惡意軟體的隨身碟外，聯邦檢察官還在她所住的飯店內發現信號探測器、數千美元現金。

綜合美媒報導，聯邦檢察官說，他們在張玉靜所投訴的飯店房間裡發現了多個電子設備，包括一個可以尋找和偵測隱藏鏡頭的信號探測器、1支手機、9個USB驅動器、5張SIM卡，除了許多電子設備外，房間還有許多張信用卡跟超過8000美元的現金。

檢方認為，由於張玉靜與美國乎沒有社會關係，存在逃亡風險，稱其「她向所遇到的每個人撒謊」、「她與中國關係密切」，預計在下週以前正式起訴她；目前為止，32歲的張女尚未對她所面臨的刑事指控提出抗辯。

張玉靜目前被控2項罪名，包含向聯邦當局作虛假陳述，以及未經許可擅闖管制地區，不過由於其形跡可疑，聯邦調查局正朝著中國間諜活動的方向偵辦。

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