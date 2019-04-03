台女闖川普私人別墅被逮？ 竟是美國法院搞烏龍

2019-04-03 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局（USSS）指控，上週一名中國女子以說謊手段進入美國總統川普的佛州別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），並攜帶有惡意軟體的隨身碟，目前已被檢方起訴。法院文件將中國女子的中華人民共和國護照，誤寫為中華民國護照，一度讓媒體誤以為該女子來自台灣。

美國特勤局幹員伊凡諾維奇（Samuel Ivanovich）在法院文件中指出，32歲的張玉靜（Yujing Zhang，音譯）持有2本中華民國護照（Republic of China，ROC）。《美國之音》報導，特勤局承認為筆誤，稱該女子持有的是中華人民共和國護照（The People's Republic of China，PRC），但拒絕對此發表評論。

台灣駐美國代表處今天也發出聲明指出，有關上週末攜帶2本護照及電腦軟體裝置闖入海湖莊園的Zhang姓女子，目前根據了解，Zhang女士並非台灣國民，未持有中華民國（台灣）護照。

張玉靜攜帶持2本中國護照、4部手機、1部筆記型電腦、1個外接硬碟、1隻存有惡意軟體的USB隨身碟，3月30日下午以說謊手段闖入海湖莊園，被特勤人員逮捕。特勤人員指控張女做出虛假陳述、非法進入管制區域等罪，張女目前已被拘留，等候下週4月8日聆訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/