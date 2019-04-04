攜惡意軟體闖川普莊園 中國女被捕

2019-04-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）攜帶一個裝有惡意軟體的隨身碟，上月底擅闖美國總統川普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），最後遭秘勤局幹員逮捕。部分美國媒體誤將張女所持的中國護照，誤報為中華民國護照，但據我駐美代表處查證後發現，張女非我國國民，也未持有中華民國護照。

駐美處：非來自台灣 未持中華民國護照

聯邦法庭文件顯示，卅二歲、來自上海的張玉靜，上月卅日一早自稱是莊園會員，要求入內使用游泳池，並出示護照做為身分證明；儘管會員名單上並無張女大名，但因莊園的確有一名張姓會員，園方猜想張女可能是該張姓會員的女兒；但當負責總統維安的秘勤人員就此向張女確認時，張女無法清楚答覆，但秘勤人員還是放行。

未料張女入內後卻改變說詞，告訴接待人員她是來參加聯合國華裔美國人協會當晚舉辦的親善活動，但莊園當晚並無這場活動。秘勤人員反駁張女說詞前後不一，張女便出示一份中文邀請函。秘勤人員要求張女離開，她卻開始吵鬧，因而遭拘留與偵訊。

張嫌被搜出攜帶2本中國護照

張女聲稱，她透過未曾謀面的微信友人「查理」（Charles）得知可以參加這場活動，「查理」還叫她趁機與川普家人聊聊美中外交經貿關係。秘勤人員在張女身上發現兩本中國護照、四支手機、一台筆記型電腦、一個外接硬碟與一個裝有電腦惡意軟體的隨身碟，但沒有泳裝。

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