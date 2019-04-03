持中國護照女子 闖入川普私人別墅遭特勤逮捕

2019-04-03 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週在佛州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）度假時，一名持有2本中國護照和裝有電腦惡意軟體裝置的女子企圖闖入，當場被特勤人員逮捕，並且已被聯邦檢察官起訴。

綜合媒體報導，根據法院文件，3月30日下午，32歲張玉靜（Yujing Zhang，音譯）攜帶持2本中國護照、4部手機、1部筆記型電腦、1個外接硬碟、1隻存有惡意軟體的USB隨身碟，在海湖莊園一處檢查站，向特勤人員自稱為俱樂部成員，想入內游泳，經查張女並不在會員名單內，俱樂部經理尋問她是否為會員的女兒，張女沒有明確回答，經理和特勤人員認為張女有語言障礙，便允許張女進入。

張女進入俱樂部後，向接待人員表示，她應邀參加俱樂部舉行的聯合國華裔美籍人士協會活動，但接待人員說沒有這樣的活動，並且找來特勤人員。

張女接受特勤人員問話時，顯示她的英語非常好，張女辯稱透過微信上認識的男子「Charles」邀請來出席活動。特勤人員指控張女做出虛假陳述、非法進入管制區域等罪，張女目前已被拘留，等候下週4月8日聆訊。

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