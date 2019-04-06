擅闖川普莊園 疑中國女間諜

2019-04-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體四日報導，針對中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）上月底擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園一案，聯邦調查局（ＦＢＩ）將調查是否與中國間諜任務有關；此外，擅闖案還牽扯出疑似與充當美國政壇掮客、參與中國海外統戰組織的佛州華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang），但楊蒞否認認識張玉靜。

邁阿密先驅報報導，ＦＢＩ已就擅闖案可能是中國針對川普及其私人俱樂部的情報任務展開調查，正努力了解張玉靜的來歷，與是否涉及情報任務。張女三月卅日攜帶四支手機、筆電、外接硬碟與裝有惡意程式的隨身碟闖入海湖莊園，宣稱是受未曾謀面的中國通訊軟體微信上的友人「查爾斯」之邀，來參加當晚在此舉行的「聯合國華人友好活動」。但海湖莊園當晚並無此等活動。

不過，中國網站上的一則中文廣告卻顯示，海湖莊園當天有一場名為「國際領袖精英論壇」的活動，主講人是川普胞姊「伊麗莎白．特朗普．格勞（Elizabeth Trump Grau ）」，活動聯繫人則是楊蒞。楊蒞在過去經營的水療店爆出賣淫與人口走私等醜聞後遭起底，被發現曾與川普玩自拍以及積極為川普募款，顯然刻意接近川普家族與共和黨高層，而且她還是具有半官方色彩的「中國和平統一促進會」（統促會）佛州分會的副會長。

美國國會參眾兩院民主黨高層已要求ＦＢＩ對楊蒞展開刑事與反間諜調查，如今ＦＢＩ還想了解擅闖案是否與楊蒞的「國際領袖精英論壇」有關，這場論壇最後並未舉行。楊蒞的發言人三日表示，楊蒞不認識張女；同日，川普被詢及與楊蒞的關係時，回問記者「那是誰？」

此外，海湖莊園在遭張女擅闖當晚另有一場名為Safari Night的活動，同樣打著川普胞姊格勞的名號；該活動在中文社交媒體上的廣告中，刊登有楊蒞與美國民間組織「聯合國華人友好協會」秘書長查爾斯．李的合影。目前並不清楚該查爾斯．李是否就是張女的微信友人「查爾斯」，這場Safari Night最後也遭取消。

英文能說能讀 卻要中文翻譯發言

擅闖案方面，一日的首場法庭聽審內容四日曝光，張女自稱任職於上海知容資產管理公司，擁有豪宅與名車，但今年沒有收入，美國銀行帳戶餘額不到五千美元。此外，張女的若干行為也啟人疑竇，包括曾讓聯邦幹員以為她不會英文，結果發現她能說能讀，被捕後卻又透過中文翻譯發言；她在一日的聽審中問了許多與案情相關的複雜問題，連法官都忍不住說張女很聰明。

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