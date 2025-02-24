5億高中生冰存666天 賴母決定228辦告別式火化

賴姓高中生遺體已冰存600多天，今天傳出賴母（左）將在2月28日替他舉辦告別式火化。（資料照）

2025/02/24 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，賴姓高中生和夏朝源的同性婚姻，台中高分院上月23日將夏男偽造文書上訴駁回，判刑1年6月定讞，不得易科罰金，夏男並在本月3日入監服刑，賴母認為司法終於還兒子一個公道，加上冰櫃費用也是一筆不小負擔，已決定將冰存666天的賴生遺體在2月28日舉辦告別式火化。

賴姓高中生前年5月4日，與夏朝源同性結婚後，在夏男的住處墜樓身亡，台中地檢署解剖釐清死因後，就將賴男遺體發還家屬，並於同年6月間將夏男的殺人罪部分以不起訴處分。但賴母認為仍有他殺嫌疑，聲請再議，由台中高分檢發回續查，之前因殺人罪和偽造文書的官司都還沒有結果，賴母為了保存證據，將賴小弟的遺體保存在冰櫃中，前後已經600多天。

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據了解，因賴生和夏男偽造文書官司上月台中高分院已將夏男的上訴駁回，夏男判刑1年6月定讞，並已在本月3日入監服刑，加上殺人罪的部分，雖然目前台中地檢署還在偵辦中，不過針對賴母有疑問的部分，都有給回應，解答心中不少的疑惑。

此外，一個比較現實的問題是，賴生在前年5月4日墜樓身亡後，遺體就冰存在冰櫃中，若算至2月28日火化當天，遺體共冰存666天，以冰櫃1天800元計算，就要花費53萬元，對於家屬來說也是一筆不小的負擔，因此決定在2月28日舉辦告別式火化。

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