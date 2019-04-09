台灣之光！福衛七號將赴美 太空中心14日邀民眾開趴歡送

2019-04-09 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕我國的氣象衛星「福爾摩沙衛星七號」15日將被送至美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心等待發射，而國家太空中心將在14日舉辦歡送會，現場將進行各項科學遊戲，以及打卡贈神秘禮物等活動，歡迎民眾一同共襄盛舉。

國家太空中心昨（8）日發文表示，福衛七號14日會從太空中心出發前往桃園機場，隔日再飛往美國。當天早上10點到12點，國家太空中心（新竹科學園區展業一路15號）將舉辦歡送會，現場將舉行各項科學遊戲、打卡贈神秘禮物等活動，若無法到場的也可鎖定粉專直播。

此外，國家太空中心也指出，當天衛星已經裝箱完畢，歡送會現場只能看到貨櫃車、運送過程以及福衛七號的模型。在衛星抵達美國後，會進行一系列的測試，確切發射日仍得待美方確認。

綜合媒體報導，福衛七號是2010年台美雙方簽署技術合作協定，由科技部所屬財團法人國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行，預計今年完成發射。福衛七號資料蒐集量是福衛三號的3到4倍，氣象預報的準確度可增加10%，未來福衛七號將接替福衛三號的任務，成為太空中最精準的溫度計。

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