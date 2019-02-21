太空中最精準的溫度計2.0 陳良基：福衛七號今年一定發射

2019-02-21 14:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕太空中最精確的溫度計2.0版「福衛七號」將延續福三任務，以台灣獨步全球的掩星技術進行氣象資料收集，資料量是福三的4倍，颱風路徑預測更可以改進10%，科技部長陳良基今天表示，福七今年一定發射。

科技部長陳良基表示，福衛七號是為了接續福衛三號的任務，仍然是太空中最精準的溫度計，福三從2006年發射至今已超過服役時間，福七由台美合作，6顆衛星需要19個月把衛星擺到位置上，福七的掩星技術是由國家太空中心、中央氣象局和學術界共同研發出獨步全球的技術。

太空中心主任林俊良指出，福七計畫從2011年核定，由國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行，目標是建置操作型氣象觀測星系，上面有三個科學酬載，包含全球衛星導航系統無線電訊號接收器、離子速度儀、無線電射頻信標儀。

計畫主持人朱崇惠表示，由於福衛七號可以同時接受美國GPS和俄國的GPS和Glonass全球定位資料，加上集中收集中高緯度區資料，所以資料量可以高達3到4倍，而且資料密度更高，福三可以1天收集2500筆資料，福七1天收集4000筆。

至於資料收集頻率也更快，太空中心指出，福衛三號需要3個小時，福衛七號也比福衛三號快速，福衛七號收集大氣氣象是45分鐘，太空氣象則是30分鐘，預測颱風的準確度更可以精確10%。

太空中心說明掩星技術，福衛七號的衛星先接收GPS訊號，利用大氣層造成的電磁波折射，從折射情況就可以知道濕度、壓力和溫度，還能測量太空天氣，包含電子密度，朱崇惠指出，雖然目前其他國家也有發展掩星技術，但是擁有星系還能鋪設衛星軌道的只有台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/