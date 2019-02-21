視察福七整備作業 蔡英文︰國家會支持大家

2019-02-21 12:49

〔記者簡惠茹／新竹報導〕福爾摩沙衛星七號預計今年發射升空，總統蔡英文今天到位於新竹的國家實驗研究院國家太空中心了解衛星整合和測試進度，並頒發福衛七號的衛星合格證書。蔡英文表示，國家會支持大家。

蔡英文表示，來看福衛七號整備之際，想起福衛五號，福五不只證明台灣有自主研發、遙測衛星實力，也是太空史上重要的一步，雖然後面有一番波折，但是經過同仁努力，調整到現在可以正常工作並提供重要資訊，她在總統府放了福五拍攝台灣的影像，作為提示和提醒，希望將來經過很多努力和精進，國家的防衛體系甚至國安體系上可以發揮一定功能。

蔡英文說，福七蓄勢待發，這是我們和美國雙邊合作最大的計畫，這個衛星未來任務是增加低緯度地區氣象和電離層觀測資料，希望對於氣象監測、防災和滅災的利器，也能讓台灣對全球氣候變遷和永續發展有更多貢獻。

蔡英文表示，各位充滿好奇的科學家不會因此感到滿足，還會把這些技術跟產業結合，太空領域中只有夠頑固，才可以把心裡相信的事變成最美麗的風景，有一句話她很喜歡，「知道的越多感到自己的無知」，對於太空領域無窮盡的探索是人類共同的夢想，請大家放心，國家會支持大家的頑固。

蔡英文指出，今年1月15日蘇院長核定第1個計畫就是第3期太空10年發展計畫，這就是政府的決心，我們目標很清楚，台灣不只要上太空．還要把探索太空領域的know how變成全世界太空產業供應鏈變成不可或缺的一環，預祝福衛七號順利發射，運轉成功為我國太空發展史寫下新的一頁。

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