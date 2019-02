2019-02-20 16:25

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文接受美媒《CNN》專訪,除了宣布競選連任2020外,亦談到中國試圖孤立台灣及武力威嚇的現況,蔡英文受訪時在我國國旗前緊握拳頭的堅定照片,也登上《CNN》首頁。

《CNN》首頁刊登總統蔡英文專訪,標題以「我們必須準備好」(We have to be prepared),搭配上蔡英文受訪時緊握拳頭的堅定照片,而我國國旗也入鏡,一同登上《CNN》首頁,為台灣爭取了廣大的曝光率。

網友紛紛高喊太霸氣了,讚小英總統「完美向國際社會表達台灣人民的意志」、「打開國際能見度」、「不得不說,滿屌的」、「亞洲小英,霸氣登場」。

