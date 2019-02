嘉中英文考題侮辱蔡總統 顏擇雅：在美國將被停職調查

2019-02-20 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕國立嘉義高中15日舉行開學考試,高二英文科第六題「President Tsai-englishit made some silly comments in her speech.」,有學生質疑出題老師具政治傾向,藉由考題辱罵蔡總統。對此,作家顏擇雅說,如果事件發生在美國,這位出題教師應該會被馬上停職接受調查。

顏擇雅在臉書上舉了3個實例:2006年,丹佛一名地理課教師將小布希總統比擬為希特勒;2010年,阿拉巴馬州一位數學老師在課堂上用 「假設有人想暗殺歐巴馬」來計算角度;2016年,舊金山灣區一位歷史老師將川普比擬為希特勒。3個例子的教師都受到停職,並且接受警方調查。

顏擇雅表示,大家也許奇怪,美國不是最重視言論自由,教師工會也是很大的政治勢力,為何教師言論自由受到這種限縮?這種事有這麼嚴重?原因不是美國人不能公開侮辱國家元首,也不是教師不可以有政治立場,公開侮辱元首在美國是不犯法的,老師也跟所有公民一樣也可以有政治立場,這些老師必須停職接受調查,是因為他們的言論可能有違教學倫理。

「在民主國家,高中教育一大使命就是要培養民主公民。」顏擇雅說,課堂內外應該鼓勵學生討論時事,思考時事,並培養民主素養,也就是尊重他人觀點,進行基於事實的理性討論,而上述老師那種言詞,既不尊重也不理性,只是利用師生間的權力不對等,講出他自己爽的話,並沒教育意義,並營造使學生畏懼表達的氣氛,因此既反民主,又侵害學生的受教權,「老師的講學自由當然應該受到保護。但保護的目的是為了提升教育品質,而不是為了老師自己爽。」

