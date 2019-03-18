台南只有10位！ 高校生獲赴美見證福衛七號升空資格

2019-03-18 23:22

〔記者萬于甄／台南報導〕南瀛天文館與國家太空中心、國立成功大學共同舉辦2天一夜的太空探索體驗營，吸引30名台南地區高中生參加，主辦單位也從中挑選出10位對太空探索充滿熱情的學生，今年可望與南市府赴美見證福爾摩沙七號衛星發射升空，讓10位幸運的高中生都相當期待與興奮。

其中，獲得見證機會的台南二中許姓學生表示，若是台灣太空發展也能成為全民運動，相信肯定會有更多人願意投入這領域；台南女中的郭姓學生則說，營隊中除了太空夢想的永不放棄外，諸多的人文精神和組織文化更讓她備受感動。

南瀛天文館指出，福衛七號衛星計畫是台灣和美國雙方天文的大型合作案，主要目的是提供中低緯度的氣象資料，以重建正確的大氣模型，對未來無論是劇烈天氣或是極端氣候，甚至是太空天氣的監測，將有相當大的助益。

國家太空中心開放部分名額讓全台各地的民眾可參與太空科技發展，台南則在南瀛天文館舉辦太空探索體驗營，以團隊精神、積極學習及太空探索的熱情等評估，並用主題「那一年，我們一起做的太空夢」，讓30名高校生進行專題報告，作為赴美見證福衛七號升空資格的關鍵。

2天一夜的營隊結束後，選出10名獲得資格的高中生，赴美行程雖需自費，不過，成大將會提供部分獎助金補貼。部分參與營隊的學生雖無法赴美見證福衛七號發射，卻也獲得滿滿的收穫，更體認到「沒有放棄，才有成功的機會」，學生更紛紛主動寫回饋信寄給南瀛天文館，讓館方工作人員相當感動。

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