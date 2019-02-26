台美科學聯展今登場 「7公尺福衛七號發射火箭模型」吸睛

2019-02-26 11:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕美國在台協會（AIT）成立40週年，每月有不同主題慶祝活動，2月訂為科學月，AIT攜手中央研究院、科技部等研究與科技單位，合辦「台美科學合作聯展－太空與天文」，現場展出長達7公尺的福衛七號發射火箭模型最為吸睛，還有各式天文望遠鏡、太空磁譜儀等天文太空新知，今起至3月31日在台北市立天文科學教育館展出，北市府邀民眾利用228連假，前往參觀體驗太空與天文的奧秘。

台美科學聯展今日在天文館舉行記者會，美國在台協會處長酈英傑、科技部長陳良基、中研院長廖俊智及北市府副市長彭振聲等人出席，一起為此次聯展剪綵，台北市士林高商的多名學生也受邀到場搶先觀展。

天文館指出，此次聯展展出內容，包含近期即將在美國發射的福爾摩沙衛星，還有在國際太空站上努力探尋宇宙起源之謎的阿爾法磁譜儀（AMS），以及未來可望拍攝黑洞陰影影像的格陵蘭望遠鏡等太空和天文相關研究計畫。

館方表示，展覽期間邀請計畫專家學者於3月9、16、30日下午2時，在展區解析這些尖端研究的秘辛。詳情請洽詢28314551轉706。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/