科技部251億推太空計畫 1年將發射1顆衛星

2019-02-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部今年起執行第三期太空計畫，預計投入經費二五一億元，打造小體積的超高解析度衛星，科技部長陳良基比喻，超高解析度將可從台北一○一就能看到墾丁的一隻小貓咪，另外，福衛七號今年發射後，明年還有獵風者號氣象衛星準備升空，接下來「一年發射一顆衛星」為目標。

打造小體積 超高解析度衛星

科技部昨舉行記者會說明行政院已核定第三期太空計畫，科技部長陳良基表示，行政院長蘇貞昌簽署上任後第一份公文，就是核定第三期太空科技長程發展計畫，顯現支持科技立國的精神。

陳良基指出，三期計畫鎖定發展台灣遙測技術，以更小的體積達到更高的解析度，例如超高解析度智能遙測衛星，從五百一十公里高空可以看到地面卅五公分影像，意思就是從台北一○一可以看到墾丁的一隻小貓或小狗，而重量只要兩百公斤左右，十顆衛星平均一年發射一顆，預計一年半後第一顆就能發射。

科技部指出，三期太空計畫從今年起執行共十年，由科技部國家實驗研究院國家太空中心執行，將發展六枚先導型高解析度光學遙測衛星、二枚超高解析度智能遙測衛星，以及二枚合成孔徑雷達衛星。

太空中心主任林俊良說明，第三期計畫也規劃要探索外太空，完成繞月衛星，台灣在這個領域目前沒有相關基礎，藉由國內外學術界合作參與，達成外太空探索目標。

至於福衛七號預計發射日程，林俊良指出，福七的六個衛星已經在太空中心都準備好了，一旦等到美方通知就可以馬上打包運送美國。

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