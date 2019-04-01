福七升空近了！ 科技部︰4/15出發前往美國

2019-04-01 14:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕日前本報獨家報導「福衛七號」衛星，預計最快4月15日運往美國準備發射任務，科技部今天證實，4月14日福七將從國家太空中心運送至桃園機場旁華儲公司及4月15日從桃園機場起飛。

2006年台灣與美國大學大氣研究聯盟合作，發射了全太空中最精準的氣象衛星福爾摩沙衛星三號，目前福三已經超過除役年限，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署從2011年開始執行福爾摩沙衛星七號計畫，將延續福三任務。

福衛七號將搭載美國太空探索科技公司SpaceX研發製造的獵鷹重型火箭升空，獵鷹重型火箭4月7日預計執行第一趟商轉任務，發射沙烏地阿拉伯的大型通信衛星Arabsat 6A，台灣的福衛七號則是排程在下一趟任務。科技部今天表示，4月14日福七將從國家太空中心運送至桃園機場旁華儲公司及4月15日從桃園機場起飛。

太空中心指出，福衛七號目標是建置操作型氣象觀測星系，上面有3個科學酬載，包含全球衛星導航系統無線電訊號接收器、離子速度儀、無線電射頻信標儀，可以同時接受美國GPS和俄國Glonass全球定位資料，加上集中收集中高緯度區資料，所以資料量可以比福三高出3到4倍，資料密度也比福三更高，福三1天約收集2500筆資料，福七1天可收集4000筆。

除了收集資料量更多，福七資料收集頻率更快、氣象預測也更精準，太空中心指出，福衛三號需要3個小時，福衛七號收集大氣氣象僅需要45分鐘，太空氣象則是30分鐘，預測颱風的準確度更可以精準10%。

福七使用的掩星技術更是台灣獨步全球的太空技術，太空中心說明，福衛七號的衛星先接收GPS訊號，利用大氣層造成的電磁波折射，從折射情況就可以知道濕度、壓力和溫度，還能測量太空天氣，包含電子密度，雖然其他國家也有發展掩星技術，但是擁有星系還能鋪設衛星軌道的目前只有台灣。

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