自由朝鮮認責闖入北韓使館 宣稱與FBI共享情報

2019-03-27 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐西班牙大使館2月22日遭10名不明人士闖入，控制使館人員、奪取多台電腦後逃逸，本月初宣布成立的反金流亡組織「自由朝鮮」26日宣稱為該事件負責，並表示組織與美國聯邦調查局（FBI）簽署有共享情報及保密協議。

根據《韓聯社》報導，「自由朝鮮」組織26日在網路上PO文，坦承闖入使館行動是其所為，該團體表示，這次行動並非襲擊（attack），而是對北韓駐西班牙大使館內緊急狀況所做出的回應（responded），強調並未發生如外媒報導的打劫，也未出動武器。

自由朝鮮指出，該組織此前與FBI簽署保密協議，雙方同時共享具有重大價值的特定訊息，惟此協議如今似已破裂。該組織強調，目前仍保有更多足以證明其主張的證據，然為了保護部分身分機敏人士的安危，目前無法公布進一步的資訊。

外媒此前報導稱，西班牙法院當地時間26日公布的文件顯示，涉嫌闖入北韓使館的團體由10人組成，成員分別為南韓、美國及墨西哥裔，其中1人事後曾與FBI有接觸，其餘細節目前暫未公布。

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