俄羅斯再度狂轟基輔 巡弋、洲際飛彈+無人機齊發

俄羅斯再對烏克蘭首都基輔射飛彈空襲，防空系統攔截2枚巡弋飛彈、2枚洲際彈道飛彈和37架無人機。（路透）

2024/11/13 23:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯再度對烏克蘭首都基輔發動飛彈空襲，所幸防空系統攔截數枚飛彈，沒有造成嚴重傷亡，然而有官員警告，俄國的攻擊還沒結束，未來會發動規模更大的空襲。

《路透》報導，俄羅斯今（13日）再次對烏克蘭首都基輔發射飛彈，距離上一次攻擊基輔已是今年8月，而烏克蘭民眾已經等待了好幾個月，擔心這類大規模飛彈襲擊會進一步摧毀已經受損的能源系統，冬季來臨時造成長時間停電。

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烏克蘭空軍說，「這次的攻擊遍及全國，所幸防空系統攔截了兩枚巡弋飛彈、兩枚洲際彈道飛彈和37架無人機，基輔沒有嚴重的傷亡和損失」。報導指出，基輔在過去幾週幾乎每晚都要面臨俄羅斯無人機的襲擊。市長克里契科（Vitali Klitschko）說，「直到早上仍有一架無人機在基輔市中心上空盤旋」。

這波空襲雖沒有造成嚴重影響，但烏克蘭國家安全與國防事務委員會官員科瓦連科（Andrii Kovalenko）警告，「俄羅斯已積累大量的巡弋飛彈，並準備發動新一輪大規模攻擊」。烏克蘭電網公司（Ukrenergo）則指出，能源產量和進口量下降，將限制對企業的供電，目前尚不清楚這次的限制是否與今天的襲擊有關。

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