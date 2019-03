怒摔金氏照片 北韓流亡政權「自由朝鮮」再引關注

2019-03-23 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕本月1日正式宣布成立臨時政府的反金氏組織「自由朝鮮」,近日於其YouTube頻道上傳了一段影片,展示某人摔毀金日成、金正日肖像照的過程。

「自由朝鮮」20日在該組織的YouTube頻道上傳了一段34秒的短片,短片名為《In Our Homeland》(在我們的祖國)。影片最初打上「Recently, on our homeland's soil...」(最近,在我們祖國的土地上...)等字幕,而後顯示一位全身被打馬賽克的黑衣人,從牆上取下已故北韓領導人金日成與金正恩的肖像照,重重摔在地上使相框粉碎的過程。最後更寫下「打倒金氏政權」、「為了我們的人民站起來,自由朝鮮萬歲」等宣示。

這段影片是否真在北韓境內拍攝?有網友認為,上月22日北韓駐西班牙大使館遭入侵的案子很可能是自由朝鮮所為,而這段影片也可能是在那時候拍攝的,因為駐外大使館依然屬於北韓領土。

