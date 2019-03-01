臨時流亡政府「自由朝鮮」成立 呼籲北韓人：贖回你的名字

2019-03-01 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕北韓神秘組織千里馬民防（Cheollima Civil Defense, CCD）今日發表《自由朝鮮聲明（Declaration For a Free Joseon）》宣佈，成立唯一能代表北韓人民且合法的臨時流亡政府。除了直指金正恩政權是「巨大的邪惡」，該聲明也向北韓人民呼籲，「現在，你有機會贖回你的國家和你的名字。」

今日是朝鮮半島爭取脫離日本殖民的三一運動一百週年，千里馬民防在今日宣布改名為「自由朝鮮」，除了宣告「革命的誕生」也向外界傳達他們希望能建立一個更公正平等的社會。該聲明表示，他們將「建立一個尊重人權和人道主義，並尊重所有婦女，男子和兒童的榮譽和尊嚴的國家」。

該聲明以朝鮮人民自居，並指控北韓今正恩政權為不道德的非法政權。該聲明指出，數百萬北韓人民遭受著來自北韓政府種種「複合式的罪惡」，「毀滅性的饑餓、謀殺、監禁與酷刑、思想控制與監視、強姦、奴役與強制墮胎、政治暗殺與恐怖攻擊、強迫兒童勞動、身心靈與機會的剝奪，發展毀滅性的武器，並出售給那些將其用於殘酷目的的人。」

聲明強調，「我們全心致力於剷除這巨大的邪惡」，並指北韓政府是「人類靈魂的污點」。該聲明強調，自由朝鮮將與北韓金正恩政權對抗，「並將擊敗那些征服我們人民的人，直到光明真正降臨到平壤的那一天。」該聲明呼籲，聽到這份呼告的朝鮮人，「公開或暗中抵抗壓迫者。」，「你們許多人是共犯也是受害者，而我們必須團結摧毀這個威脅我們與孩子的野蠻國家機器。在這個政權底下是難以拒絕成為共犯的一份子，不過現在，也只有現在，你有機會贖回你的國家和你的名字。」

他們也呼籲認同這份聲明的人加入革命。聲明中，也請求先前承受獨裁與壓迫的國家為了「我們的自由和你的自由」支持這次革命運動。該聲明向全世界呼籲，「如果你從未被要求一起戰鬥，現在你被要求為了人性而戰。」該聲明最後強調，「我們不會允許我們心愛的孩子在黑暗中出生，朝鮮必須是自由的。起來！那些拒絕成為奴隸的人，起來吧！」

關於自由朝鮮（千里馬民防）這一組織，外界知之甚少。北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在2017年遇刺身亡，金正男的兒子金韓松的據信正由自由朝鮮秘密保護著。另外，該組織也致力於援助脫北者。除了文字聲明以外，該組織也公佈宣讀聲明的影音。

《自由朝鮮聲明（Declaration For a Free Joseon》全文

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