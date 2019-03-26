兩韓聯辦停擺3天後 北韓重新派駐人員宣告恢復正常

2019-03-26 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕由南北韓共同設在北韓開城的南北韓共同聯絡辦公室，日前傳出北韓高層下令派駐人員全數撤離，引發雙方關係生變的疑慮；不過昨天（3月25日）北韓的派駐人員已經返回，協商機制也恢復正常。

據《韓聯社》報導，北韓派駐在開城南北韓共同聯絡辦公室（簡稱兩韓聯辦）的人員，在3月22日時因「北韓高層下令撤離」，因此15名常駐辦公室的北韓人員帶著幾份紙本文件離開，不過其他設備未跟著撤離。

北韓人員無預警撤離的消息引起南韓關注，南韓政府也因此在22日當天緊急召開國安會議，以分析北韓撤離的行為可能會對南北韓、北韓與美國關係所造成的影響；不過在北韓撤離兩韓聯辦的3天後，北韓人員在2月25日派遣4、5名人員返回兩韓聯辦，雖然人數僅常編10人的一半，但雙方的協商機制仍宣告恢復正常，也讓南韓青瓦台鬆了一口氣。

據《韓聯社》指出，在第2次川金會破局後，北韓與美國仍呈硬碰硬的狀況，北韓暗示不排除停止無核化談判，而美國對此也威脅再祭出經濟制裁；不過在北韓撤出駐在兩韓聯辦人員的消息傳出，美國總統川普也表態取消對北韓的經濟制裁，隨即北韓也宛如「回應善意」般的返回部分派駐人員；分析認為南韓總統文在寅未來將扮演北韓與美國之間的調停者，青瓦台官員也表示，現在南韓需要發揮更精準的斡旋作用，必須先分析北韓與美國之間的互動走向，不能冒然出手。

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