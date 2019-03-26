路塌改建「ㄈ字形」臨時橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本福井市國道305號於去年7月遭暴風雨侵襲，大量雨水引發土石流，部分路段因山坡崩塌、泥土傾瀉而無法通行，政府因此建造一條臨時橋道。近日這條「ㄈ字形」的臨時道路在網路引發熱議，被笑稱徹底詮釋「山不轉路轉」。

綜合日媒報導，自從去年福井市國道305號遭土石流侵蝕後，被迫改道成「直角的路」，從設計到搭建，政府耗費4個月，終於在去年11月完成全長210公尺、寬6公尺的替代道路。為了避開坍方路段，當局將道路設計成「ㄈ字形」，並且作足完善規劃，讓大型旅遊巴士也能順利通過。主要公路則預計在今年年底完成修繕、重新通行。

該道路因特殊設計成為另類的觀光景點，在推特上累積23萬人次按讚、12萬次分享，近日影片和照片則被轉貼到臉書「娛看日本」的粉絲專頁，網友看了紛紛留言「山不轉路轉，這句話被徹底詮釋了」、「這種東西原來現實世界也會出現啊！」、「厲害的是他們搭建的效率」、「這是臨時便橋，不過這便橋細膩度真是不輸一般鋼橋」。

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